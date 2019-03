Al Karama Holding vient de finaliser l’opération de cession de 88,846% du capital de la Société touristique Tunisie Golfe “STTG”, confisquée par l’Etat à Belhassen Trabelsi.

Selon le site d’Al Karama Holding, la cession de ce bloc d’actions du capital de la STTG a été conclue, vendredi 22 mars, au profit de Samir Jaieb, président du groupe franco-tunisien “Alliance” (créé en France en 1990), pour un prix global de 31 millions de dinars.

La STTG est une société de développement touristique qui détient et exploite l’un des plus importants complexes de la zone touristique Tunis-Côtes de Carthage.

Ce complexe, bâti sur une superficie de 17 Hectares, est composé de l’Hôtel Le Palace Gammarth, classé 5* et comportant 239 chambres et 44 suites ainsi que de nombreux autres espaces de loisirs et de congrès, d’un centre de thalassothérapie en cours de finition et d’un complexe immobilier résidentiel.

Cette opération a été menée par Al Karama Holding appuyée par le cabinet Smart Finance.

A ce jour, le Groupe Alliance a réalisé plus de 1.500 logements en France et plus de 800 logements en Tunisie. En 2010, le Groupe a décidé de se développer également aux Etats-Unis et plus particulièrement à MIAMI où il réalise des villas de luxe de grand standing sur les îles de Palm Island et Hibiscus Island.