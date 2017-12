L’Etat et Bina Corp S.A, actionnaires majoritaires de la société Carthage Cement S.A, ont décidé de procéder à la cession d’un bloc d’actions représentant 50,52% du capital social de Carthage Cement par voie d’Appel d’Offres International à un investisseur stratégique et ou financier qui aura la capacité de gérer et de développer le Société.

Le Consortium ECC Mazars/IEG Tunisia–Corporate Advisory/Cabinet Mrabet Avocats a été retenu par Al Karama Holding comme conseiller exclusif (le «Conseiller») pour l’assister dans la réalisation de l’opération de cession (l’”Opération»).

Carthage Cement, société anonyme cotée sur la bourse des valeurs mobilières de Tunis, est spécialisée dans la production du ciment, d’agrégats et de béton. La cimenterie, équipée par le leader mondial des constructeurs de cimenteries, est située à une trentaine de kilomètres au sud-est de Tunis, au pied de Djebel Ressas, un affleurement de calcaire de la période jurassique. La société exploite une carrière en propriété juxtaposée à l’usine pour s’approvisionner en matière première.

Carthage Cement