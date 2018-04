En plein cœur de la banlieue nord de la capitale, Tunis Bay s’étend sur 523 hectares et devrait abriter, à terme, 107.000 habitants en plus des 67.000 visiteurs quotidiens et la création de 16.000 emplois.

Tunis Bay comportera le plus grand Mall de Tunisie sur une superficie de 100.000 m2, une université, un pôle technologique et un terrain de golf ainsi qu’un port de plaisance pouvant accueillir des bateaux de plus de 70 mètres.

Le projet de Tunis Bay Golf Résidence est l’une des composantes principales de ce projet faramineux et annonciateur d’un Tunis nouveau, à l’image des métropoles les plus modernes et les plus sophistiqués.

Cette première composante des travaux comporte un parcours de golf aux normes internationales avec une académie, un Country Club des plus prestigieux, un complexe résidentiel de 509 villas ainsi que d’autres aménagements publics. Toutes ces caractéristiques feront de cette résidence le meilleur golf villégiature en Tunisie et la plus grande des communautés résidentielles.

Les villas dont trois sont déjà prêtes seront construites sur un terrain couvrant 127 hectares dont les 80 hectares réservés au terrain de golf.

Tunis Bay est la concrétisation parfaite d’une vision exceptionnelle et unique cristallisant un savoir-faire, une exigence et des échanges entre experts locaux et internationaux.

Le groupe GFH représenté par son président, M. Hisham Alrayes, et le groupe Alliance Immobilier représenté par son fondateur et président, M. Sami Jaieb, ont organisé samedi 7 avril 2018 une cérémonie pour présenter le niveau d’avancement des travaux de viabilisation et pour présenter aux invités les trois villas témoins de la résidence golfique.