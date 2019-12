Grâce à la signature d’un accord historique avec le Groupe Alliance, Hilton est de retour en Tunisie. Cet accord porte sur la gestion de l’hôtel Le Palace, situé dans zone touristique de Gammarth, par la marque Hilton Hotels & Resorts, écrit le site web espacemanager.com.

Pour ce faire, un travail de restauration de l’hôtel sera entamé en 2021 -rénovation des chambres, suites et espaces publics et des points de restauration. Et deux ans plus tard, c’est-à-dire en 2023, l’hôtel Le Palace sera rebaptisé “Hilton Tunis Gammarth“, avec ses 296 chambres, 25 suites, sept lieux de restauration et autres salles de réunion…

Selon nos confrères, Carlos Khneisser, vice-président Développement de Hilton, région MENA, a indiqué que «Le Palace nous intéressait depuis longtemps et nous sommes ravis d’avoir trouvé le partenaire qu’il nous fallait avec le Groupe Alliance. Nous sommes très confiants dans leur capacité de ramener Hilton sur le marché tunisien avec un établissement de grande classe. J’ai hâte de travailler avec Samir Jaieb et son équipe pour offrir un produit Hilton exceptionnel».

Quant Samir Jaieb, président du Groupe Alliance, il a promis que «Le Hilton Tunis Gammarth marquera le début de notre partenariat avec le Groupe Hilton. Nous sommes enthousiastes à l’idée de travailler avec la chaîne hôtelière afin de faire briller la marque Hilton au fronton de l’un des hôtels les plus prestigieux de Tunis», ajoute notre source.

Le site rappelle que la chaîne Hilton compte plus de 5 100 établissements à travers le monde, dont 35 se trouvent en Afrique du Nord. Il a récemment effectué son retour dans la capitale marocaine avec l’ouverture du Hilton Rabat.

A suivre