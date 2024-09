L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a annoncé que les travailleurs du secteur de l’hôtellerie et des établissements similaires bénéficieront d’augmentations salariales avec effet rétroactif au 1er mai 2024, conformément à un accord conclu entre la Fédération générale de l’industrie agro-alimentaire, du tourisme, du commerce et de l’artisanat et la Fédération tunisienne de l’hôtellerie (FTH).

Le syndicat a révélé que ces augmentations englobent une augmentation de la grille salariale avec des montants qui varient selon les catégories, ainsi qu’une augmentation de la prime de transport, à partir du 1er mai 2024, indiquant que le montant de la prime de présence fixe sera augmenté dans le cadre des salaires de tous les travailleurs du secteur.

L’accord a été signé par Noureddine Taboubi, secrétaire général de l’UGTT, Saber Tebbini, secrétaire général de la Fédération générale de l’industrie agro-alimentaire, du tourisme, du commerce et de l’artisanat, et Dora Milad, présidente de la FTH en présence du ministre des Affaires sociales, Issam Lahmar.