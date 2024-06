Célèbre par son architecture brutale, l’hôtel du Lac, érigé en plein centre de Tunis, ne sera pas démoli mais rénové. L’établissement conservera ainsi sa structure pyramidale inversée d’origine.

C’est son nouveau propriétaire, la Libyen Arab Foreign Investment Company, organisme gouvernemental libyen qui gère les investissements libyens à l’étranger, qui a pris cette décision.

Il vient d’en informer les autorités touristiques tunisiennes après une vingtaine d’années de fermeture. Conçu au début des années 70 par l’architecte italien Raffaele Contigiani, cet hôtel avait inspiré la forteresse de Jawa dans le célèbre film du scénariste producteur américain Georges Lucas, « la guerre des étoiles »(Star Wars), film de de science-fiction de type space fantasy tourné en grande partie au sud de Tunisie.

Pour mémoire, en 2013, c’est-à-dire en pleine effervescence « révolutionnaire », un collectif de citoyens, d’urbanistes et d’architectes s’était déjà opposé au projet de la démolition de l’hôtel et son remplacement par un établissement dit « plus moderne ».

