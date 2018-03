Environ 50 entreprises tunisiennes du secteur de l’habillement, souhaitant opérer un passage de la sous-traitance/co-traitance vers le produit fini/développement de collections bénéficieront d’une assistance, dans le cadre du projet GTEX-Tunisie (programme global sur les textiles et l’habillement).

Ces entreprises actives dans les filières du denim, lingerie, maillot de bain, vêtements de travail peuvent déposer leur candidature avant le 15 avril 2018, pour bénéficier de ce projet d’assistance technique, financé par le gouvernement suisse et mis en œuvre par le Centre du commerce international (ITC), indique l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII).

Le dépôt des candidatures se fait au travers le formulaire d’inscription électronique ci-après : https://fr.surveymonkey.com/r/gtex-tunisie.

GTEX-Tunisie sera mis en œuvre sur une période de 4 ans (2018-2021) et se focalisera sur deux principaux volets, à savoir l’amélioration de la performance de l’écosystème et des structures d’appui pour qu’elles puissent fournir de meilleurs services aux entreprises et le renforcement de la compétitivité des PME bénéficiaires, en particulier leur intégration dans les chaînes de valeur régionales, en profitant des accords commerciaux préférentiels et l’identification d’opportunités d’affaires sur de nouveaux marchés.

L’objectif de ce projet qui s’inscrit dans la continuité du projet d’appui à la Compétitivité de la chaîne de valeur du secteur textile et habillement (COM-TEXHA), est de développer et de redynamiser le secteur du textile-habillement en Tunisie, un secteur clé pour l’économie tunisienne en termes d’exportations et d’emploi.

GTEX-Tunisie s’intéresse également, aux problématiques liées à la diversification des sources d’approvisionnement, l’adéquation entre les programmes de formation des jeunes et les besoins des entreprises et les défis spécifiques des entreprises du secteur du textile et de l’habillement situées dans les régions intérieures.

Le projet GTEX-Tunisie propose d’assister les entreprises sélectionnées via des formations et assistance en lean management, réduction des coût, responsabilité sociétale des entreprise (RSE), marketing, vente, e-Commerce, etc.

Il s’agit également, de formations et d’assistance dans la mise à niveau et la certification à des standards nationaux et internationaux et des rencontres avec des acheteurs et des fournisseurs en Tunisie ou à l’étranger.

Les solutions proposées permettront une meilleure intégration de la chaîne de valeur au niveau national et une augmentation de la valeur ajoutée par la création d’emplois pour les jeunes.

Ce projet couvre 5 pays (Maroc, Egypte, Tadjikistan, Kirghizstan,Tunisie) et mettra un accent particulier sur l’assistance des entreprises implantées dans les régions intérieures.