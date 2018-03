La Bourse de Tunis a débuté la séance de ce vendredi 23 mars 2018 dans le rouge où le Tunindex affiche une baisse de 0.15% avec 7 030.68 points dans un volume total de 0.404 MTND, selon MCP.

Dans le vert, TELNET HOLDING grimpe de 4.35% à 8.87 TND suivie par ENNAKL AUTOMOBILES et SAM qui gagnent respectivement 2.85% et 2.56% à 10.80 TND et 2.80TND.

A la baisse, SOTIPAPIER chute 2.82% à 3.44 TND tout comme CARTHAGE CEMENT et STAR ASSURANCES qui respectivement 2.66% et 1.97% 2.19 TND et 81.90 TND