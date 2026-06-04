La Bourse de Tunis enchaîne les records. L’indice de référence a affiché, jeudi, une embellie de 0,6 % à 18413,68 points, dans un volume soutenu de 22 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Les échanges ont notamment profité de la réalisation de quatre transactions de blocs ayant porté sur les titres STAR (deux transactions pour 3,5 MD) et DELICE HOLDING (deux transactions pour 2,6 MD).

Le titre ENNAKL AUTOMOBILES s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action du concessionnaire automobile a inscrit une avancée de 6 % à 21,200 D, dans un flux très limité de 39 mille dinars.

Le titre ICF s’est également distingué sur la séance. Le producteur du fluorure d’aluminium a signé une progression de 6% à 107,860 D, tout en animant le marché avec des échanges de 1,4 MD.

Le titre SOTETEL a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action du spécialiste des réseaux de télécommunications a reculé de 3,3 % à 14,500 D notant que la valeur a brassé un flux modeste de 359 mille dinars sur la séance.

Le titre CITY CARS a été mal orienté sur la séance. L’action s’est délestée de 3,2 % à 27,020 D faisant savoir que la valeur a été transigée à hauteur de 127 mille dinars seulement sur la séance.

Le titre STAR a bien performé sur la séance, s’offrant une hausse de 1,4 % à 73,500 D. L’action a alimenté le marché avec des capitaux de 3,6 MD.