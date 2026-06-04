La Banque Nationale Agricole (BNA Bank) a enregistré un résultat net de l’ordre de 274,5 millions de dinars (MD), durant l’exercice 2025, d’après des données, publiées jeudi, sur le site de la Bourse de Tunis, à l’issue d’une Assemblée Générale Ordinaire (AGO), tenue le 30 avril 2026.

La banque a annoncé, également, que l’AGO a fixé le montant des dividendes à 1,150 Dinar par action, ce qui représente un montant global estimé à 73,6 MD.

Le détachement de dividendes est prévu, le 15 juin 2026 et la date de mise en paiement a été fixée pour le 17 juin 2026.