Un accord-cadre a été signé entre les ministères de la Justice et de la Jeunesse et des Sports, visant à encadrer les détenus et les jeunes délinquants et à développer leurs capacités à travers la pratique du sport et des activités physiques et de loisirs.

La cérémonie de signature s’est déroulée, lundi 19 courant, en présence de Ghazi Jeribi et Majdoline Cherni, respectivement ministres de la Justice et de la Jeunesse et des Sports, ainsi que du secrétaire d’Etat au Sport, Imed Jabri, et des cadres des deux départements.

L’accord vise à mettre en place un plan de développement des activités sportives et d’animation dans les établissements pénitentiaires et l’échange des études et des recherches visant à améliorer la situation des catégories concernées et à les réhabiliter.

Le ministre de la Justice a souligné à cette occasion que “cet accord intervient dans le cadre de la consécration des dispositions de la constitution tunisienne visant à assurer aux jeunes les conditions nécessaires au développement de leurs capacités et à élargir leur contribution à l’essor social, économique, culturel et politique, et mettant l’accent sur la nécessité d’encourager les jeunes à l’exercice des activités sportives et de loisirs”.

C’est une occasion pour les établissements pénitentiaires en Tunisie de s’ouvrir sur leur environnement afin d’offrir aux jeunes détenus, qui sont une partie intégrante de la société et dont la protection et l’insertion sont garanties par la constitution, la possibilité de pratiquer des activités physiques et distractives”, a-t-il poursuivi.

Quant à la ministre de la Jeunesse et des Sports, elle a souligné l’importance de fournir les mécanismes nécessaires pour développer les capacités des jeunes dans le milieu carcéral, à travers un plan de travail participatif qui engage toutes les parties concernées.

Elle a rappelé que près de 18.000 détenus ont profité en 2017 des activités sportives et éducatives organisées en collaboration notamment avec les institutions de jeunesse, et que le ministère envisage d’atteindre 40.000 détenus cette année.

La ministre a précisé que dans le cadre de ce partenariat, un comité de pilotage commun, composé de représentants des deux départements, veillera au bon fonctionnement de cet accord, alors que des sessions de formation seront organisées à l’intention des animateurs, des éducateurs sportifs et des cadres des établissements pénitentiaires.