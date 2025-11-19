Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali, a souligné, lors de la séance plénière consacrée au budget 2026 de son département, que le projet de loi relatif aux structures sportives, a été transmis le 10 octobre à la présidence du gouvernement, précisant que le texte se trouve actuellement dans sa version finale, en attendant son examen par le Conseil des ministres.

Il a également annoncé l’élaboration d’un projet de loi visant à lutter contre la violence, le vandalisme et le fanatisme dans les espaces sportifs, comprenant 40 articles. Ce projet a été envoyé à la présidence du gouvernement le 22 octobre, en attendant sa transmission à l’APR. Le ministre a rappelé que plusieurs réunions ont été organisées avec le ministère de l’Intérieur et les parties concernées depuis le début de la saison sportive pour définir les mesures à adopter, la dernière datant du 4 novembre. Parallèlement, le ministère a entamé la mise en place de la vente électronique des billets et l’équipement des installations sportives en caméras de surveillance modernes pour renforcer la prévention.

Sur le plan législatif, il a ajouté que le projet de loi sur les jeux de hasard, d’argent et de paris sportifs a été entièrement révisé pour être conforme aux normes internationales de lutte contre la manipulation et le blanchiment d’argent.

Concernant la lutte contre le dopage, Mourali a précisé que tous les textes d’application ont été finalisés, notamment le décret fixant les conditions d’obtention des certificats de formation et d’accréditation des contrôleurs, enquêteurs, inspecteurs et éducateurs spécialisés, ainsi que leur régime de rémunération.

Sur le plan sportif, le ministre a souligné l’importance accordée par son département aux sports individuels auxquels 29 millions de dinars ont été consacrés, contre 6,63 millions pour les sports collectifs.

Il a affirmé que ce soutien a permis d’obtenir d’excellents résultats lors de grandes compétitions internationales. Le sport paralympique bénéficie également d’un appui renforcé, notamment via des contrats d’objectifs conclus avec 11 athlètes de haut niveau pour près de 3 millions de dinars, et une augmentation du nombre de disciplines de 5 à 10.

Il a indiqué que le ministère continuera de lier le financement aux résultats, à la bonne gouvernance et à la gestion responsable, tout en soutenant les sports à dimension sociale et le sport féminin.

Concernant les fédérations sportives et les sportifs d’élite, il a indiqué que plusieurs fédérations ont été restructurées, ont tenu des assemblées électives ou ont révisé leurs statuts. Certaines ont même été dissoutes et remplacées par des bureaux provisoires en raison de manquements, comme les fédérations de taekwondo, et de pétanque. Au total, 11 fédérations ont été restructurées, en plus de trois autres en 2024.

Au sujet des postes vacants dans les directions techniques, il a précisé que les candidatures pour le poste de directeur technique de la Fédération d’athlétisme ont été ouvertes, et que le ministère suit attentivement la situation de toutes les fédérations.

Concernant les athlètes de haut niveau, il a réaffirmé l’engagement du ministère à les soutenir, citant les nageurs Ahmed Jaouadi, Ayoub Hafnaoui et Rami Rahmouni. Pour Ahmed Jaouadi, il a rappelé la signature de deux contrats de soutien : un premier de 375 000 dinars en 2024, et un second de 350 000 dinars en mai 2025. Il a ajouté que ce dernier a reçu 185 000 dinars en juin 2025, versés sur son compte le 22 août.

Le ministre est également revenu sur la polémique concernant l’haltérophile Ghofrane Belkjir, jugeant son départ illégal de la délégation nationale en Norvège comme un acte inacceptable, irresponsable et assimilable à une trahison de la confiance. Il a affirmé qu’elle devra rembourser les fonds qui lui ont été accordés.

Le ministre a expliqué que le programme Jeunesse vise à permettre aux jeunes de jouer un rôle actif dans le développement, conformément à la stratégie 2035, à travers des projets pratiques axés sur la formation, l’emploi, l’entrepreneuriat et le renforcement de la citoyenneté, en accordant une attention particulière aux régions de l’intérieur pour garantir la justice territoriale.

Il a précisé que le programme 2026 poursuivra le développement des compétences des acteurs dans les domaines du tourisme des jeunes, de la culture et de la créativité, pour bénéficier à environ200 000 jeunes par an à travers des formations, des projets communs et une coopération internationale. Le programme comporte également un soutien aux initiatives participatives destinées aux jeunes handicapés ou résidant à l’étranger, ainsi que l’élargissement des opportunités d’inclusion sociale et économique via des programmes traitant des risques comme la migration irrégulière, la violence, la drogue, l’addiction numérique, en plus du développement des compétences en leadership et en pensée critique.

En conclusion, le ministre a abordé la question des recrutements, annonçant que le ministère ouvrira 600 postes et qu’il œuvrera à la régularisation de la situation des travailleurs sous contrat de sous-traitance dans les plus brefs délais.