À 34 ans, Zohran Mamdani s’impose comme l’un des visages les plus singuliers de la politique américaine. Né en Ouganda dans une famille d’origine indienne, il a grandi entre plusieurs cultures avant d’arriver aux États-Unis à l’âge de 7 ans. Naturalisé américain en 2018, il revendique une identité plurielle qu’il met au service d’un projet politique centré sur la justice sociale et l’inclusion.

Des racines intellectuelles et engagées

Fils de la réalisatrice Mira Nair et du professeur Mahmood Mamdani, enseignant à Columbia, Zohran Mamdani a grandi dans un environnement où culture, recherche et engagement social se mêlent. Formé dans une université progressiste, il s’est engagé très tôt pour la cause palestinienne, un positionnement qui marquera la suite de sa carrière publique.

Une ascension politique dans le Queens

Élu en 2020 dans le Queens, quartier populaire et multiculturel de New York, Mamdani devient rapidement une voix de la gauche démocrate. Membre des Democratic Socialists of America, il assume pleinement son orientation socialiste, une posture qui lui attire à la fois l’appui de figures comme Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez, et les critiques virulentes de ses opposants, notamment Donald Trump, qui le qualifie de « petit communiste ».

Un programme centré sur le coût de la vie

Sa campagne pour la mairie de New York repose sur des thèmes économiques concrets : gel des loyers, gratuité des crèches et des transports publics, et création d’un réseau municipal d’épiceries de quartier. Ces mesures visent à répondre à la crise du coût de la vie dans l’une des métropoles les plus chères au monde. Leur financement passerait par une hausse de la fiscalité sur les entreprises et les hauts revenus, une proposition qui nécessiterait toutefois l’accord de l’État de New York.

Une stratégie hybride et participative

Sa victoire surprise à la primaire démocrate s’explique par une stratégie de terrain renforcée par une présence efficace sur les réseaux sociaux. Ses équipes ont mené des opérations de porte-à-porte massives, mobilisant jeunes, classes populaires et électeurs issus des minorités. Cette approche lui a permis de creuser l’écart avec Andrew Cuomo, son principal adversaire.

Entre soutiens et controverses

Si Mamdani bénéficie du soutien de l’aile progressiste du Parti démocrate, ses positions tranchées suscitent la controverse. Il qualifie notamment Israël de « régime d’apartheid » et prône une réforme profonde du système policier new-yorkais. Ne pouvant se présenter à la présidence américaine faute d’être né citoyen, il concentre son ambition sur la transformation du paysage municipal. Son parcours symbolise une rupture générationnelle et idéologique dans une ville historiquement marquée par le progressisme.