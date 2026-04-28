“La révision du statut des travailleurs non-salariés dans le secteur agricole est aujourd’hui nécessaire pour augmenter le taux de couverture sociale dans ce domaine en vue de le rapprocher de la moyenne nationale”, a souligné, hier lundi, Mohamed Naceur Mrabet, directeur central à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

Dans son intervention sur la couverture sociale dans le secteur privé lors d’une journée d’information dédié aux journalistes, le responsable a appelé à la mise en place de mécanismes d’intégration dans le secteur agricole afin de simplifier les procédures et réduire les inégalités et ce, à travers des programmes ciblés.

Selon la même source, le taux global de couverture sociale des affiliés à la CNSS et à la Caisse nationale de retraire et de prévoyance sociale (CNRPS) a atteint 80 % en 2024.

“Bien qu’élevé, ce taux masque d’importantes disparités structurelles entre les régimes et les catégories professionnelles”, a reconnu Mrabet.

Dans ce contexte, il a relevé que le taux de couverture des salariés agricoles s’élève à 29 %, contre 55 % pour les non-salariés du secteur.

Il a rappelé que la couverture sociale constitue une protection contre divers risques, notamment la maladie, l’invalidité et les accidents professionnels, soulignant que les gouvernements successifs ont travaillé sur l’élargissement de sa base.

Le responsable a ajouté que le système de sécurité sociale repose sur un principe d’assurance couvrant les risques tels que la maladie, le décès et les risques professionnels.

Il a, par ailleurs, fait remarquer que la plupart des études ont confirmé l’efficacité et l’importance du cadre législatif, rappelant que le texte de référence régissant les régimes de sécurité sociale dans le secteur privé demeure la loi n°30 de 1960.