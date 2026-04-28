MTS Auto Center, agence agréée du groupe Ennakl Automobiles, annonce l’inauguration officielle de son nouveau showroom à Gabès, tenue le vendredi 24 avril 2026.

Cette ouverture marque une étape majeure dans la stratégie de développement de l’entreprise et confirme sa volonté de renforcer sa présence dans le sud du pays, à travers une infrastructure moderne répondant aux standards internationaux du groupe Volkswagen.

Une croissance structurée et durable

Depuis sa création en 2015, MTS Auto Center a connu une évolution continue, fondée sur l’investissement, l’innovation et la qualité de service :

Mars 2015 : Création avec une superficie initiale de 560 m²

Octobre 2021 : Extension des installations à 1 700 m²

2022 : Déploiement d’une infrastructure moderne couvrant 3 600 m²

Juin 2023 : Ouverture du showroom Skoda

Cette trajectoire témoigne d’un positionnement solide et d’un engagement constant en faveur de l’excellence opérationnelle.

Une offre complète au service des clients

En tant qu’agence agréée Volkswagen et agent officiel du réseau Ennakl Automobiles, MTS Auto Center propose une offre globale couvrant l’ensemble des besoins du client automobile :

Réparation mécanique et carrosserie

Vente de véhicules neufs

Service après-vente

Commercialisation de pièces de rechange d’origine constructeur

Dans une logique de diversification, l’entreprise a récemment renforcé son positionnement multi-marques avec l’intégration des services après-vente dédiés aux marques Audi et Cupra.

Des performances reconnues à l’échelle nationale et internationale

MTS Auto Center s’impose comme une référence en matière de performance et de qualité, avec notamment le meilleur nombre d’entrées en mécanique et carrosserie en 2024 et 2025 au sein du réseau Ennakl Automobiles.

Cette excellence est attestée par plusieurs distinctions :

Au niveau national :

2017 : Meilleur atelier agréé carrosserie (AGREE) – Réseau Ennakl Automobiles

2019 : Oscar du meilleur service après-vente

2020 à 2024 : Meilleure performance en pièces de rechange

2024 et 2025 : Volant d’Or de la meilleure agence agréée Ennakl Automobiles

2025 : Meilleur service après-vente du réseau

Au niveau international :

2024 : Best Dealer Skoda

MTS Auto Center Gabès : un site stratégique et innovant

Implanté sur une superficie de 2 600 m², le nouveau showroom de Gabès constitue aujourd’hui un pôle stratégique pour MTS Auto Center. Il s’agit de la seule agence agréée du réseau Ennakl Automobiles dans la région, bénéficiant d’un emplacement central au cœur de la ville.

Ce site se distingue par son concept innovant, étant le premier en Tunisie à adopter la nouvelle charte architecturale et visuelle du constructeur Volkswagen. Il regroupe, au sein d’un même espace, plusieurs marques du groupe :

Volkswagen (véhicules particuliers et utilitaires), SEAT, CUPRA, Skoda et Audi.

Pensé pour offrir une expérience client optimale, le showroom intègre :

Un espace d’exposition moderne et digitalisé

Un service après-vente multimarque conforme aux standards internationaux

Un atelier de mécanique équipé de technologies de diagnostic de dernière génération

Un atelier de carrosserie moderne incluant un système de peinture à l’eau respectueux de l’environnement

L’ensemble repose sur une équipe de professionnels hautement qualifiés, formés aux exigences des constructeurs et mobilisés pour garantir un haut niveau de qualité de service.

Un engagement fort pour le développement régional

À travers cette nouvelle implantation, MTS Auto Center confirme son engagement à contribuer activement au développement économique de la région sud, en proposant une offre automobile complète, moderne et accessible.

Sous la direction de Monsieur Imed Belaid, MTS Auto Center Gabès s’inscrit dans une dynamique de croissance durable, alliant expertise technique, innovation et proximité avec ses clients.