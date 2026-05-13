Un nouveau complexe culturel et de loisirs à El Menzah VI, a été inauguré, mardi, par la municipalité de l’Ariana.

Ce projet qui intervient dans le cadre du développement des infrastructures destinées aux jeunes et à l’enfance, vise à répondre à la demande croissante en espaces culturels dans la région et à alléger la pression sur le centre culturel existant, dont la capacité d’accueil est dépassée par l’affluence.

La vice-présidente de l’association culturelle de la municipalité de l’Ariana, Leïla Ayachi, a souligné, à l’Agence TAP, que la réalisation du projet, dont le coût a dépassé 2,5 millions de dinars, a connu plusieurs étapes.

Après son approbation initiale par le conseil municipal en tant que « complexe pour l’enfance », les réunions techniques avec le commissariat régional de la femme, de la famille et de l’enfance ont révélé des difficultés liées aux normes du service de restauration.

Le projet a donc été révisé, en coordination avec la commission administrative et avec l’approbation du gouvernorat, pour devenir un complexe culturel et de loisirs intégré destiné à la fois aux enfants et aux jeunes.

Le projet dispose d’un rez-de-chaussée composé d’un club de danse, d’un club de robotique, d’un club de théâtre, d’une cafétéria, d’une salle d’accueil, d’un club coranique et d’une salle de soins.

Le premier étage comprenant des clubs de dessin, de science, d’informatique, de sculpture, de jeux culturels ainsi qu’une salle polyvalente.

Le deuxième étage est composé d’une bibliothèque, d’un dépôt, d’archives, et de bureaux administratifs.

La responsable a souligné que le projet appartient à la municipalité de l’Ariana et est géré par celle-ci.

La municipalité étudie actuellement les modalités d’exploitation du complexe, en coordination avec les commissariats de la culture et de la jeunesse, afin de fournir le personnel spécialisé et les équipements nécessaires.

Le complexe devrait ouvrir prochainement ses portes au public pour offrir un nouvel espace de détente et d’activités aux habitants de la région.