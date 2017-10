Le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Mohamed Salah Arfaoui, invite les municipalités et les administrations publiques à employer les micro-entreprises pour la maintenance ordinaire des routes.

S’exprimant en marge de la première rencontre régionale sur le soutien de l’action municipale en matière de maintenance ordinaire des routes à travers les petites entreprises, mercredi 18 octobre, Arfaoui estime que “les municipalités ont la possibilité de conclure des marchés directs avec ces entreprises”, soulignant “la nécessité de mobiliser les fonds nécessaires pour garantir le paiement des entreprises engagées”.

Il rappelle également que “le ministère de l’Equipement et de l’Aménagement du territoire a lancé au début de l’année 2016 un programme d’incitation des jeunes qui a permis de créer, en juillet 2016, 92 petites entreprises réparties sur le tout le territoire national et opérant dans trois domaines liés à la maintenance ordinaire des routes, à savoir la signalisation routière, les équipements de la route, le curage des fossés et l’ entretien des chaussées.

Les entreprises créées dans le cadre de ce programme ont obtenu, a-t-il dit, des marchés-cadres avec toutes les directions régionales du ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire s’étalant sur trois ans dans le domaine de l’entretien et la maintenance des routes selon la spécialité, ajoutant que les jeunes promoteurs doivent respecter le cahier des charges relatif à l’exercice de l’activité de ces petites entreprises ainsi que les dispositions du marché.

Il a expliqué qu’après la réussite de cette première expérience pilote, le ministère a entamé au début de cette année l’élaboration d’un programme incitatif. Ce nouveau programme permettra de créer 94 petites sociétés dans quatre spécialités relevant du domaine de l’entretien ordinaire des routes, notamment l”éclairage public, ce qui permettra d’employer environ 1000 jeunes gens avant la fin de 2017.

Le directeur général du centre de formation et d’appui à la décentralisation (CFAD), Adel Ben Khelifa, dira pour sa part que cette rencontre constitue une occasion pour les municipalités et les gouvernorats de connaître ce programme et de mettre à profit les opportunités qu’il offre, notamment dans le domaine de l’électrification publique et le nettoyage, surtout après la réussite de l’expérience avec les directions du ministère de l’équipement.

Ces entreprises sont capables de soutenir l’action des municipalités qui souffrent du manque de ressources humaines et financières.