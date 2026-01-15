Une séance de travail s’est tenue, mercredi, au siège du gouvernorat de Tataouine, consacrée à la présentation et à la discussion des résultats de l’étude préliminaire du projet de réalisation de la rocade ouest de la ville de Tataouine.

La réunion s’est déroulée sous la supervision du gouverneur de la région, Amir Gabsi, en présence du directeur général des études à la Direction générale des ponts et chaussées du ministère de l’Équipement, ainsi que de plusieurs cadres régionaux et locaux et des représentants du bureau d’études chargé du projet.

Les participants ont examiné les différents tracés et scénarios proposés pour la réalisation de la route ceinture et ont recommandé d’accélérer la concrétisation de ce projet à forte importance stratégique, compte tenu de ses répercussions directes sur la réduction de la densité du trafic, la limitation des accidents de la route et l’amélioration de l’aménagement urbain.

Ils ont également appelé à surmonter les obstacles administratifs et à accélérer les procédures liées à l’achèvement des études détaillées afin de lancer le projet dans les délais fixés.

Le directeur régional de l’Équipement et de l’Habitat à Tataouine, Ali Ammar, a indiqué, à l’Agence TAP, que le premier tracé a été définitivement retenu pour le projet de la rocade ouest de la ville de Tataouine.

Ce tracé s’étend sur environ 22 kilomètres, pour un coût estimé à près de 12,8 millions de dinars par kilomètre, soit un coût global avoisinant 320 millions de dinars. Il a précisé que ce tracé reliera la route nationale n°19 en deux points, le premier au niveau de la route régionale n°121 et le second, à la route régionale n°207.

La future route de ceinture de Tataouine devrait atténuer l’impact du trafic des poids lourds à travers la ville, traversée quotidiennement par près de 2 000 camions, dont la moitié relève du transport commercial lourd, appelés à être redirigés vers la rocade.

Ce projet s’inscrit dans le cadre des grands investissements et programmes de développement prévus dans la région, notamment dans les délégations de Dhehiba et Remada.

Les études préliminaires seront achevées d’ici la fin du mois, avant le lancement des études détaillées, tandis que les dossiers d’appel d’offres devraient être prêts fin 2026 ou début 2027, le financement devant être arrêté ultérieurement.

Une partie du tracé traversera des zones montagneuses complexes, l’État s’engageant à mobiliser les moyens nécessaires pour la réussite de ce projet structurant.