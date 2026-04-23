Le ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Slah Zouari, s’est entretenu, mardi, avec le chef du département Secteur public pour la région MENA à la Banque européenne d’investissement (BEI), Ulrich Brunnhuber, qui a été accompagné d’une délégation composée notamment de la nouvelle directrice du bureau de la Banque à Tunis.

La rencontre a porté sur le suivi de la coopération financière et technique ainsi que sur l’état d’avancement des projets d’infrastructure en cours de réalisation, notamment l’entrée sud de la capitale et les programmes de réhabilitation des quartiers populaires, selon un communiqué publié mercredi, par le ministère de l’Équipement.

Le ministre a, à cette occasion, souligné l’importance de ce partenariat stratégique, mettant l’accent sur la volonté de la Tunisie de renforcer davantage cette coopération selon les priorités nationales qui seront déterminées dans le cadre du prochain plan de développement 2026-2030. Il a, également, salué l’appui constant de la BEI au processus de développement qui se traduit par l’ensemble de projets financés dans le domaine des infrastructures.

De son côté, le responsable de la BEI a réitéré la disposition de son département à élargir les domaines de collaboration, exprimant sa satisfaction quant à l’évolution du rythme d’exécution des projets au cours de la dernière période.

L’accent a été mis au cours de cette rencontre sur l’intensification de la coordination entre les deux parties afin d’accélérer la mise en œuvre des futurs programmes de travail.