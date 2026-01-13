Le programme du renforcement de l’infrastructure du secteur de la santé au gouvernorat de Nabeul pour l’année 2025 a été réalisé moyennant une enveloppe de 10 millions de dinars, a souligné à l’Agence TAP, le directeur régional de la santé, Sami Badouara.

Dans ce cadre, des équipements médicaux de pointe (stéthoscope, électrocardiographe et défibrillateur cardiaque) et des véhicules administratifs ont été acquis au profit des hôpitaux locaux de la région, selon Badouara.

Pour les hôpitaux régionaux Mohamed Tlatli et Menzel Témim, ils ont reçu différents instruments médicaux dont une unité mobile d’urgence et de réanimation, un appareil d’échographie à ultrasons, une colonoscopie, un mammographie, un scanner dentaire et des incubateurs néonataux, outre le lancement de la téléconsultation en rhumatologie et dermatologie, a-t-il indiqué.

Par ailleurs, du matériel médical a été fourni aux services de cardiologie, de chirurgie et des urgences de l’hôpital universitaire Mohamed Tahar Maâmouri, outre l’aménagement du nouveau service de réanimation d’une capacité d’accueil de 19 lits.

Le projet de digitalisation des centres de santé de base (première ligne) de la région est quasi-achevé alors que le chantier de création d’un service des urgences à Takelsa sera entamé prochainement, d’après la même source.