Une consultation publique sur le projet de réhabilitation de la route locale N660 reliant Siliana et Sidi Bourouis a été organisée, mercredi, au siège de la municipalité de Siliana.

Le sous-directeur des ponts et chaussées à la direction régionale de l’équipement, Omar Farouk Bahrini, a indiqué à l’Agence TAP que cette consultation fondée sur une démarche participative citoyenne vise à assurer le bon déroulement des travaux, ajoutant que l’étude du projet devrait être achevé, d’ici la fin de l’année en cours.

Dans ce contexte, deux autres consultations publiques sur l’aménagement des routes locales N660 et 714 et de la route régionale N74 sont prévues, les 11 et 16 février, aux sièges des délégations de Bourouis et El Krib.

De son côté, Khaled Dabbich, membre au conseil local de Siliana-nord, a indiqué que la réhabilitation de la route locale N660 permettra de désenclaver la localité Al-Joui.