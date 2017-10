Le ministre de l’Industrie et des PME, Imed Hammami, a effectué une visite d’inspection au Guichet unique de l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII), mardi 17 octobre, au cours de laquelle il a appelé les agents à redoubler d’efforts pour améliorer les services et les conditions d’accueil des investisseurs dans ce guichet, considéré comme étant la vitrine de l’investissement en Tunisie.

Hammami estime nécessaire de suivre la situation économique et plus particulièrement celle de l’industrie dans les régions, d’organiser des campagnes communes avec les structures concernées par l’investissement pour faire connaître la nouvelle loi de l’investissement et présenter les différentes incitations qu’elle comporte.

Lire aussi: Fadhel Abdelkéfi : Faire de la loi de l’Investissement un accélérateur de la croissance dans les régions

Il a, par ailleurs, recommandé d’accorder un intérêt particulier au suivi des projets bloqués et de soumettre des rapports périodiques au ministère, comportant des recommandations pour la solution des problématiques en suspens.

Il a aussi appelé à dynamiser les pépinières d’entreprises en veillant à sélectionner les projets innovants.

Conformément aux objectifs affichés dans le plan de développement 2016-2020, le ministre a annoncé que l’APII a été chargée de réaliser deux études en coordination avec les différents intervenants, dont la première porte sur la réalité et les perspectives des PME et la préparation d’une stratégie de développement, alors que la deuxième concerne la possibilité de créer une agence nationale de PME à l’instar des pays développées ou à économies similaires.