Le directeur du Centre régional de la Banque Islamique du Développement (BID) à Rabat, Ahmed Boubaker a exprimé la disposition de cette institution à poursuivre son appui à la Tunisie et à examiner les propositions de programmes et des projets programmés.

Reçu, vendredi, par le ministre de l’Économie et de la planification, Samir Abdelhfidh, à l’occasion de sa visite à Tunis, le responsable s’est dit satisfait de l’état d’avancement de certains projets financés par la BID.

De son côté, le ministre s’est félicité le niveau de la coopération entre les deux parties formulant le vœu de voir leur développement, précise un communiqué du ministère.

Abdelhafidh a, également, salué la prochaine visite du président de la BID, soulignant l’engagement de son département à assurer sa réussite.