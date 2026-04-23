Le directeur général de la Société Arabe pour la Garantie des Investissements et des Crédits à l’Exportation (DHAMAN), Rashed Ahmed Al-Haroun a exprimé la disposition de son institution à renforcer l’investissement et la finance publique en fournissant des garanties, et ce, lors de son entretien avec la ministre des Finances, Michket Slama Khaldi.

Il a mis en exergue l’excellence des compétences tunisiennes occupant des postes au sein de l’institution et leur rôle dans le développement de la coopération commune.

De son côté, la ministre a salué les efforts de DHAMAN en termes de renforcement de la coopération arabe entre les pays membres dans ses domaines d’intervention afin d’encourager les investissements et fournir les garanties.

Elle a mis l’accent sur la solidité des relations de coopération entre la Tunisie et la société à travers sa contribution dans le capital de la Compagnie Tunisienne Pour l’Assurance du Commerce Extérieur (Cotunace).

Elle a souligné l’importance du renforcement de la coopération et compte tenu des crises géopolitiques dans le monde.