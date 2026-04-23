L’UBCI affiche, en 2025, une trajectoire orientée à la hausse. L’exercice montre une amélioration assez nette de plusieurs indicateurs, dans un environnement qui reste exigeant pour le secteur bancaire.

Le premier point à retenir concerne le produit net bancaire, qui atteint 351 MDT, en progression de 9,5% sur un an. Cette croissance repose à la fois sur l’activité classique de la banque et sur une contribution plus marquée des opérations de marché. Ces dernières ont significativement progressé sur l’exercice, ce qui vient soutenir l’ensemble des revenus.

Le résultat net s’établit à 65,9 MDT, en hausse de 22%. La croissance de l’activité ne reste pas uniquement au niveau du chiffre d’affaires bancaire : elle se traduit aussi en bas du compte de résultat. Cela suggère une continuité dans la gestion des charges et une capacité à absorber les différents coûts (exploitation, risque, fiscalité).

La dynamique globale du bilan reste cohérente avec cette évolution. Les dépôts clientèle progressent à 3,91 milliards de dinars, ce qui confirme la solidité de la base de financement. En parallèle, les crédits à la clientèle augmentent également pour atteindre 3,51 milliards de dinars. L’ensemble traduit une activité commerciale en expansion, avec une croissance simultanée des ressources et des emplois.

Dans le même temps, les capitaux propres poursuivent leur progression, à 589 MDT. Cette évolution accompagne logiquement la hausse du résultat et renforce progressivement la structure financière de la banque.

Les indicateurs publiés décrivent une banque en phase de développement, avec une croissance du produit bancaire, une amélioration du résultat net et un bilan en expansion.