Inspecteurs de travail, avocats, magistrats, universitaires et cadres du ministère des affaires sociales participent aujourd’hui et demain aux travaux d’un colloque scientifique organisé à Hammamet à l’initiative de l’Association tunisienne des inspecteurs du travail (ATIT) sur “le traitement du phénomène de l’absentéisme au travail : approches juridiques et sociologiques et stratégies de gestion des ressources humaines.

Plusieurs interventions figurent au programme de cette rencontre portant notamment sur “la situation du salarié absent à la lumière du droit et de la jurisprudence”, “le pouvoir de l’employeur dans le contrôle du salarié durant le congé de maladie”, “les répercussions de l’absentéisme sur la performance de l’entreprise”, “le changement de poste en raison de l’incapacité physique du salarié” et “le contrôle du certificat médical”.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le président de l’ATIT, Hatem Helal, a indiqué que ce colloque s’adresse particulièrement aux responsables des ressources humaines, aux dirigeants d’entreprises, ainsi qu’aux représentants des caisses sociales et des organisations professionnelles.

“Le phénomène de l’absentéisme au travail constitue désormais une préoccupation majeure pour les chefs d’entreprise et les responsables des ressources humaines”, a-t-il dit soulignant la nécessité d’analyser les causes de ce phénomène ainsi que son cadre juridique afin d’en réduire l’impact négatif sur l’entreprise, la productivité et sur le climat de travail.

Selon l’intervenant, la lutte contre l’absentéisme nécessite une approche globale intégrant les dimensions juridique, psychologique et sociologique, ainsi qu’une analyse approfondie de ses causes afin de dégager des solutions efficaces.

“Pour ce faire, il faut que, d’une part, les entreprises respectent la législation en vigueur et assurent des conditions de travail saines et adaptées, et, d’autre part, les salariés doivent respecter leurs obligations professionnelles”, a-t-il expliqué.

Abordant les aspects juridiques, Helal a relevé que la législation encadrant l’absentéisme au travail ne suit pas suffisamment les évolutions de la réalité et n’a pas été actualisée malgré l’existence de plusieurs lacunes.

Il a estimé que la participation des chefs d’entreprise et des spécialistes du droit du travail à ce colloque constitue une opportunité pour formuler des recommandations à l’attention des autorités de tutelle, en vue de moderniser le cadre juridique et de mieux maîtriser ce phénomène, tout en garantissant les droits des travailleurs et des entreprises.