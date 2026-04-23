Dans un contexte économique complexe, les indicateurs du premier trimestre 2026 de l’UBCI révèlent une dynamique de croissance soutenue. Portée par une hausse significative des dépôts et une maîtrise de son Produit Net Bancaire (PNB), la banque démontre sa capacité de résilience et sa pertinence stratégique face aux défis du marché.

Une dynamique commerciale robuste : Crédits et Dépôts en hausse

Le premier trimestre 2026 s’est clôturé sur une note positive. Les encours nets de crédits à la clientèle ont franchi la barre des 3 800 MD, s’établissant à 3 811,091 MD. Une progression de 5,77% par rapport à la même période en 2025, témoignant d’un soutien continu au financement de l’économie.

Parallèlement, la confiance des déposants ne se dément pas. Les dépôts de la clientèle ont enregistré une croissance de 9,92%, atteignant un encours total de 4 167,132 MD. Cette performance est particulièrement portée par la progression des dépôts à vue (+7,86%) et des dépôts d’épargne (+9,23%), consolidant ainsi la base de ressources stables de la banque.

Rentabilité et structure financière renforcée

L’efficacité opérationnelle se traduit directement dans les résultats financiers. Le Produit Net Bancaire (PNB) s’établit à 93,402 MD au terme du trimestre, affichant une hausse de 8,77%. Cette croissance du PNB surpasse légèrement celle des produits d’exploitation (+8,69% à 146,650 MD), indiquant une bonne gestion des marges.

Sur le front des ressources, la banque a opéré un renforcement stratégique de sa structure. Les emprunts et ressources spéciales ont bondi de 233,38 % pour atteindre 165,085 MD. Cette évolution s’explique principalement par la réussite de l’émission de deux emprunts subordonnés pour un montant total de 120 MD, augmentant ainsi les quasi-fonds propres.

Maîtrise relative des charges opérationnelles

Le rapport souligne une augmentation des charges opératoires de 16,57% par rapport au T1 2025. Cette hausse est structurelle, marquée par une progression des frais de personnel (+17,51%). Toutefois, la banque maintient une discipline stricte sur ses coûts de fonctionnement, comme en témoigne la baisse de 2,32% des charges générales d’exploitation. Les charges d’exploitation globales augmentent de 8,56% (à 53,248 MD), un rythme aligné sur la croissance de l’activité.

En conclusion, ce premier trimestre 2026 positionne la banque sur une trajectoire de croissance maîtrisée, alliant expansion commerciale, renforcement du bilan et rentabilité.