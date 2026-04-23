Le géant mondial “Cimpress”, spécialisé dans les solutions d’impression personnalisée et de production sur mesure pour les entreprises, a réaffirmé sa volonté de renforcer ses investissements en Tunisie.

Une délégation du groupe, composée notamment du directeur marketing et ventes, Federico Gonzalez, du gérant de ” Tunisia Upload & Print Saarl”, Radwen Tekaya, et du responsable des installations de Pixartprinting, filiale de Cimpress, Sahbi Aloui, a été reçue au siège de l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA) par son directeur général, Jalel Tebib, en présence de Fehmi Mili, directeur au sein de l’agence.

À cette occasion, les représentants de ce groupe américain ont confirmé leur intention de consolider et d’élargir leurs activités en Tunisie, “témoignant de leur confiance renouvelée dans l’écosystème local”, indique la FIPA dans un communiqué publié mercredi.

Présent en Tunisie, “Cimpress” emploie plus de 2 000 collaborateurs répartis sur trois entités clés : Cimpress Tunisie (VistaPrint), National Pen Tunisia et Tunisia Upload & Print.

De son côté, Jalel Tebib a salué la qualité des investissements déjà réalisés par le groupe et souligné que ce nouvel engagement illustre la solidité du partenariat entre la Tunisie et Cimpress.

Il a également réitéré l’engagement de la FIPA à assurer une coordination étroite avec les autorités compétentes et à fournir un accompagnement continu afin de soutenir la croissance des activités du groupe.

La rencontre a, par ailleurs, permis d’examiner les perspectives de développement de Cimpress en Tunisie ainsi que les dispositifs d’appui mis en place par l’État pour accompagner les investisseurs étrangers.

Le groupe américain Cimpress, société cotée à la bourse américaine Nasdaq, dont le chiffre d’affaires est projeté à 3,6 milliards de dollars pour 2026, emploie plus de 15 000 collaborateurs dans le monde, selon la FIPA.