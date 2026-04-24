Le groupe bangladais “Dynamic Group Bangladesh” a manifesté son intention d’investir dans plusieurs secteurs stratégiques en Tunisie, en vue de renforcer le partenariat économique et de favoriser un développement durable, a fait savoir, vendredi, l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur, FIPA-Tunisia.

“Dynamic Group Bangladesh” est une société holding opérant déjà à l’échelle internationale (Philippines, Égypte, Émirats Arabes Unis, Canada) dans des secteurs variés tels que l’aviation et le fret (Agent commercial général pour EgyptAir, EgyptAir Cargo, Air Cairo et Royal Air Philippines), la construction et le dragage, la gestion de projet et des marchandises.

Accueilli, le 23 avril courant, par le Directeur Général de FIPA-Tunisia, Jalel Tebib au siège de l’agence, le Fondateur et Directeur Général du groupe, Syed Ali Samy, a réaffirmé la volonté de son groupe de saisir les opportunités qu’offre la Tunisie pour s’implanter dans divers domaines d’activité.

Tebib a, de son côté, exposé les avantages compétitifs du site tunisien, notamment sa position géographique privilégiée au carrefour de l’Europe, de l’Afrique et du Moyen-Orient. Il a également mis en avant la qualification de la main-d’œuvre, la modernité des infrastructures ainsi que le cadre réglementaire stable et les réformes engagées pour faciliter les affaires.

Cette entrevue, qui s’inscrit dans une dynamique de diplomatie économique, vise à consolider la position de la Tunisie comme plaque tournante de l’investissement étranger et de l’innovation.

Elle marque, selon la FIPA, un jalon important dans la consolidation des liens économiques bilatéraux et ouvre la voie à de nouvelles perspectives de coopération internationale.