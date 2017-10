Gabès : Premier Festival euro-méditerranéen de la santé visuelle du 11 au 15 octobre

La Chambre syndicale régionale des opticiens optométristes de Gabès, affiliée à l’UTICA, organise le premier Festival euro-méditerranéen de la santé visuelle, du 11 au 15 octobre.

Selon les organisateurs, le Festival a pour objectif de mettre en exergue des points forts de ce secteur et de sa valeur ajoutée afin de rendre la Tunisie un hub régional en la matière et promouvoir le tourisme de santé. Il s’agit également de renforcer la coopération entre les différents acteurs de la santé visuelle dans la zone euro-méditerranéenne et construire une base de développement pérenne pour l’avenir de la santé visuelle.

Prendront part à cette manifestation les opérateurs de l’optique et les experts et ophtalmologues tunisiens, de grandes marques internationales de l’optique ainsi que plus de 150 professionnels venus de plusieurs pays méditerranéens (France, Italie, Allemagne, Liban, Maroc, Jordanie, Algérie,…).

L’événement est organisé dans le cadre de la “Journée mondiale de la vue”, créée en 2000 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et célébrée chaque année le deuxième jeudi du mois d’octobre, “pour sensibiliser l’opinion au problème de la cécité dans le monde, et plus particulièrement la prévention tout en œuvrant à concrétiser les objectifs de vision 2020 de l’OMS”.

Des consultations gratuites seront effectuées en marge du festival, outre la distribution de 2000 lunettes gratuites au profit des élèves et étudiants qui souffrent de troubles de la vision.