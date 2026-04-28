La Tunisie a tenu, lundi, une réunion élargie pour examiner sa note conceptuelle nationale sur l’approche « Une seule santé » (One Health), réunissant hauts cadres et experts des secteurs de la santé, de l’environnement et de la médecine vétérinaire, sous l’égide de la Direction générale des services vétérinaires.

Les travaux ont porté sur le renforcement de la coordination intersectorielle entre les différents ministères et structures de recherche, la gestion des risques sanitaires transfrontaliers et des zoonoses, ainsi que l’évaluation des impacts des changements climatiques sur la santé publique.

La réunion, tenue en présentiel et par visioconférence, a débouché sur une série de recommandations techniques visant à affiner le texte de la note et à instaurer des mécanismes de gouvernance efficaces et durables.

La Direction générale des services vétérinaires a précisé que ce document est le fruit d’une démarche participative associant l’ensemble des parties prenantes, dans l’objectif d’harmoniser les efforts préventifs et de combler les lacunes de coordination entre les structures sanitaires, vétérinaires et de laboratoire.

L’approche « Une seule santé » est une stratégie internationale qui intègre la santé humaine, animale et environnementale au sein d’un système préventif unifié. Son adoption par la Tunisie s’inscrit dans le respect des normes de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) et de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), et contribue aux objectifs de développement durable.