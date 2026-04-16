L’Instance nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) a ordonné la saisie et l’arrêt de distribution d’une quantité de lait pasteurisé demi-écrémé à titre préventif, suite aux signalements et plaintes déposées par des consommateurs concernant un produit soupçonné de non conformité aux normes de sécurité sanitaire en matière de saveur et d’odeur.

L’instance a souligné, dans un communiqué publié jeudi, que ses équipes ont été dépêchées en urgence dans les unités de production concernées et des investigations ont été menées sur les différentes étapes de la production englobant l’approvisionnement en matières premières, les opérations de fabrication et d’emballage, ainsi que le contrôle de l’efficacité du système de gestion de la qualité et les conditions de stockage et de distribution.

Des échantillons de plusieurs lots ont été prélevés et transmis aux laboratoire pour vérifier la conformité du produit aux normes sanitaires en vigueur, a précisé l’Instance.

Elle a ordonné “la saisie et l’arrêt de distribution des lots concernés en tant que mesure conservatoire, jusqu’à l’obtention des résultats d’analyse et la vérification finale de la situation”, signalant que des mesures légales seront prises contre les unités de production concernées en cas de violations de la législation en vigueur.

Dans ce contexte, l’INSSPA a appelé les citoyens à signaler toute violation ou cas de suspicion, affirmant que les interventions de contrôle se poursuivront de manière continue pour protéger la santé des consommateurs et garantir la sécurité des produits alimentaires.