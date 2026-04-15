Dans le cadre de l’approche intégrée “Une seule santé” (One Health), le ministère de la Santé organise, en collaboration avec ses partenaires nationaux et internationaux, un atelier national de trois jours, du 14 au 16 avril courant, à Tunis, visant à renforcer les mécanismes de coordination multisectorielle.

Selon un communiqué publié, hier mardi, sur la page officielle de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Tunisie, cet atelier a pour objectif de mettre en place des mécanismes efficaces de coordination, à travers le renforcement de la planification conjointe, l’amélioration du partage d’informations et la garantie d’une réponse intégrée aux risques sanitaires.

D’après la même source, cette rencontre s’inscrit dans l’engagement de la Tunisie à renforcer les capacités du système de santé à faire face aux menaces sanitaires croissantes.

“Les défis liés aux maladies transmissibles entre l’homme et l’animal, aux risques environnementaux et à la résistance aux antimicrobiens constituent désormais une réalité ayant un impact direct sur la santé publique et l’économie”, lit-on de même source.

L’atelier devrait aboutir à des résultats stratégiques, notamment un accord sur les mécanismes de mise en œuvre de l’approche “Une seule santé” en Tunisie, l’élaboration d’un plan d’action multisectoriel pour renforcer la préparation, ainsi que la mise en place d’un cadre de suivi de l’exécution et d’évaluation des progrès réalisés.

Des représentants des différents départements ministériels concernés et de structures spécialisées dans la sécurité sanitaire des aliments, des partenaires techniques et des experts prennent part à cet atelier organisé avec l’appui de l’OMS et en partenariat avec l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA).

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