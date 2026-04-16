Un webinaire de coordination s’est tenu mardi 14 avril 2026 pour préparer le Forum sur les perspectives de partenariat tuniso-canadien dans l’éducation, la santé et la recherche scientifique, prévu le 10 juin 2026 à Montréal.

Animé par l’ambassadeur de Tunisie au Canada, Lassaâd Boutara, le webinaire a réuni le staff de l’ambassade, le directeur de la Mission universitaire tunisienne en Amérique du Nord et son équipe.

Selon des sources officielles de la représentation diplomatique tunisienne au Canada, cette rencontre a permis de définir les objectifs et de structurer le programme du Forum, articulé autour de trois axes stratégiques : les mécanismes de soutien structurel à l’Université tunisienne, notamment en sciences de l’éducation, le rôle des clubs de professeurs universitaires tunisiens dans la coopération académique et le développement de l’économie verte et inclusive, ainsi que les opportunités liées à l’intelligence artificielle appliquée au secteur de la santé et les perspectives du programme Horizon Europe.

L’Ambassade de Tunisie à Ottawa sollicite la contribution active des compétences tunisiennes établies au Canada, y compris les enseignants-chercheurs, les membres des sous-comités sectoriels du comité d’appui à la coopération tuniso-canadienne, ainsi que les représentants de la société civile et des institutions académiques canadiennes partenaires de la Tunisie, pour garantir le succès de cette initiative.

Dès la semaine prochaine, une série de réunions virtuelles thématiques se tiendra chaque samedi pour approfondir la réflexion, assurer une préparation optimale du Forum de Montréal et finaliser les préparatifs.

Les compétences intéressées par une participation à ces travaux sont invitées à contacter les services de l’Ambassade à l’adresse suivante : TunisianEmbassyCanada@diplomatie.gov.tn.