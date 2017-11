Le président de la République Béji Caïd Essebsi a “chaleureusement” félicité, dimanche, Emmanuel Macron, vainqueur de l’élection présidentielle française 2017 avec un taux de 66,1% des suffrages exprimés contre 33,9% pour la candidate du Front National Marine Le Pen.

“Votre élection à la magistrature suprême de la République française m’offre l’heureuse occasion de vous présenter en mon nom personnel et celui du peuple tunisien mes plus chaleureuses félicitations et de vous souhaiter plein succès dans votre noble mission “, a souligné Béji Caïd Essebsi dans un message adressé au nouveau président de la France.

La brillante élection d’Emmanuel Macron reflète la fidélité de la France à ses valeurs traditionnelles de liberté, d’égalité et de fraternité.

Tout en se réjouissant de la qualité exemplaire des relations d’amitié et de coopération entre la Tunisie et la France, Caïd Essebsi a fait part de sa détermination à développer le partenariat stratégique qui lie les deux pays et à œuvrer à consolider la coopération bilatérale dans tous les domaines.

Le président de la République s’est dit persuadé que sous l’impulsion du nouveau président, la France renforcera davantage son soutien à la Tunisie afin de l’aider à réussir le pari de la démocratie et du développement économique et social.

Par ailleurs, Caïd Essebsi a plaidé pour un dialogue politique renforcé entre les deux pays notamment sur les questions bilatérales, régionales et internationales d’intérêt commun.

” Outre les questions pendantes concernant la lutte contre le terrorisme, la stabilisation de la situation en Libye, en Afrique sub-saharienne et en Syrie, la relance du processus de paix au Moyen-Orient, la Tunisie demeure attachée à la consolidation de son partenariat privilégié avec l’Union européenne ainsi qu’à la construction euro-méditerranéenne, dans l’objectif de contribuer à la construction de la paix, de la stabilité et du progrès “, lit-on dans un communiqué de la présidence de la République.

Le chef de l’Etat a souligné la volonté de la Tunisie de travailler de concert avec la France sur des questions d’actualité telles que la transition numérique, la transition énergétique, le développement durable et l’économie verte, l’économie bleue, les jeunes et l’employabilité, et le dialogue des cultures et des civilisations.