L’Ambassade de France en Tunisie a appelé les entreprises tunisiennes à prendre part au Sommet « Africa Forward », co-organisé par le Kenya et la France les 11 et 12 mai 2026 à Nairobi.

Considéré comme « un rendez-vous d’envergure dédié à l’innovation, à la croissance et au renforcement des partenariats économiques entre l’Afrique et la France », cet événement offre aux acteurs économiques tunisiens une plateforme pour nouer des partenariats et explorer de nouvelles opportunités d’affaires .

Le 11 mai, le forum « Inspire & Connect », organisé à l’Université de Nairobi, réunira près de 1500 dirigeants d’entreprises autour du lancement d’une coalition pour l’industrialisation durable et la transition énergétique en Afrique. Des sessions thématiques porteront également sur l’implication de la jeunesse et le développement des secteurs à fort potentiel d’emploi.

Les entreprises intéressées sont invitées à se préinscrire via la plateforme dédiée (www.af-inspire-connect.com) afin de garantir leur participation à cet espace d’échanges et de réseautage stratégique.

Le 12 mai sera marqué par des rencontres de haut niveau, avec la participation attendue des présidents français et kényan, ainsi que de plusieurs chefs d’État africains.

Selon un communiqué publié par le palais de l’Elysée, “ce sommet sera l’occasion de démontrer l’engagement de la France, du Kenya et des pays africains pour accélérer les investissements croisés et pour construire et financer des solutions concrètes aux défis communs, tels que le renforcement des systèmes de santé, la souveraineté alimentaire, la compétitivité dans le domaine du numérique, l’accès à l’énergie et la connectivité”.

Il s’inscrit dans la continuité du Sommet sur le financement des économies africaines de Paris en 2021, du Sommet pour le nouveau pacte financier mondial de Paris et du Sommet africain sur le climat de Nairobi en 2023, ainsi que du Sommet entre l’Union africaine et l’Union européenne de Luanda en novembre 2025.

La France se positionne comme le 4e investisseur en Afrique, avec plus de 500 000 emplois créés à travers les activités de ses entreprises sur le continent, selon l’ambassade de France en Tunisie.