Le duel entre Olympique de Marseille et OGC Nice s’annonce particulièrement intense ce dimanche 26 avril 2026 au Orange Vélodrome, dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Le coup d’envoi sera donné à 20h45, pour une rencontre diffusée en direct sur Ligue 1+.

En difficulté ces dernières semaines, Marseille reste sous pression après plusieurs contre-performances, dont une défaite face à Lorient. Malgré cela, les Olympiens conservent des ambitions européennes et doivent impérativement réagir.

En face, Nice semble proche d’assurer son maintien, mais reste sur une série de matchs nuls qui entretient le suspense. Battus lourdement à l’aller (1-5), les Niçois auront à cœur de prendre leur revanche.

Dans une ambiance électrique, ce derby méditerranéen promet un affrontement engagé et indécis.