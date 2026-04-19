Le choc entre Paris Saint-Germain et Olympique Lyonnais, comptant pour la 30e journée de Ligue 1, se disputera le dimanche 19 avril 2026 au Parc des Princes.

Déjà largement en tête du championnat, le PSG aborde cette rencontre avec sérénité, son objectif principal étant désormais tourné vers la Ligue des champions. Les Parisiens restent néanmoins sur une dynamique solide en championnat, avec quatre victoires lors de leurs cinq dernières sorties.

En face, Lyon joue gros dans cette fin de saison. Actuellement cinquième, l’OL est engagé dans une lutte acharnée pour le podium avec plusieurs concurrents directs. Malgré une récente victoire face à Lorient, les Lyonnais peinent à enchaîner et affichent une forme irrégulière depuis plusieurs semaines.

Lors du match aller, le PSG s’était imposé sur la pelouse du Groupama Stadium (3-2), au terme d’une rencontre disputée. Cette nouvelle confrontation s’annonce tout aussi intense, avec des enjeux différents mais une rivalité toujours bien présente.

Le coup d’envoi est prévu à 20h45, avec une diffusion en direct sur la chaîne Ligue 1+.