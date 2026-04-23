La Tunisie a tenu mardi une journée de promotion économique dans le Val-d’Oise, à l’initiative de son ambassade en France, en partenariat avec l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA-Tunisie) et le Comité d’expansion économique du Val-d’Oise (CEEVO).

Organisé sous forme d’atelier d’information, cet événement a mis en lumière les atouts de la Tunisie comme destination d’investissement, en ciblant des secteurs stratégiques, en l’occurrence les industries aéronautique et automobile, la pharmacie, le numérique et les énergies renouvelables.

Depuis Tunis, le Directeur général de FIPA-Tunisia et Président par intérim de la Tunisia Investment Authority (TIA), Jalel Tebib, et du PDG du Tunisia Export – Centre de Promotion des Exportations CEPEX, Mourad Ben Hassine, ont défendu l’attractivité du pays par écran interposé. Sur place, Emna Ben Amor Dimassi, vice-présidente de la Chambre de commerce tuniso-française, a relayé leur plaidoyer devant les représentants du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) et du CEEVO du Val-d’Oise.

Selon une publication sur les canaux officiels de l’ambassade, des représentants des offices de développement régionaux du Sud, du Centre-Ouest, du Nord-Ouest et du Nord-Est ont également pris la parole pour présenter les spécificités et les opportunités de leurs territoires.

Temps fort de la journée, des sessions de networking ont permis à des entrepreneurs français déjà établis en Tunisie de livrer leurs témoignages, apportant ainsi la caution de l’expérience vécue et stimulant des échanges concrets entre acteurs économiques des deux rives.