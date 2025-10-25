En un moment sans précédent, la Société ENNAKL Automobiles a annoncé, lors d’une soirée événement du vendredi 24 octobre 2025, le lancement de trois nouveaux modèles innovants de la marque allemande premium Audi sur le marché tunisien.

L’annonce a été faite lors d’une cérémonie officielle d’envergure organisée dans la banlieue nord de la capitale, en présence d’un large public, médias, dirigeants et amateurs de la marque aux quatre anneaux.

Trois icônes Audi pour l’avenir de la conduite

La liste des nouveaux modèles dévoilés comprend trois véhicules représentant une avancée majeure dans le domaine de la mobilité électrique et haut de gamme :

Audi Q6 Sportback e-tron : une incarnation de l’avenir électrique dans la catégorie des SUV coupés, alliant performance sportive et technologie de pointe.

: une incarnation de l’avenir électrique dans la catégorie des SUV coupés, alliant performance sportive et technologie de pointe. Audi A6 Sportback e-tron : une berline sportive électrique qui redéfinit le concept de luxe et d’efficacité.

: une berline sportive électrique qui redéfinit le concept de luxe et d’efficacité. Audi A5 Berline : un modèle qui reflète l’élégance et le design contemporain caractéristiques d’Audi.

60 ans de leadership et de partenariat

Dans son allocution prononcée en marge de la cérémonie, Anouar Ben Ammar, Directeur Général de la Société ENNAKL Automobiles, a souligné la profondeur des liens historiques entre la société et la marque Audi. Il a rappelé que l’entreprise a été fondée en 1965, parallèlement au lancement des marques Volkswagen et Audi en Tunisie.

Anouar Ben Ammar, CEO d’ENNAKL, a déclaré :

« Quand nous disons qu’Audi a soixante ans de présence en Tunisie, cela signifie qu’une génération avant nous l’a conduite, et la nôtre aussi. Aujourd’hui, à travers ces nouveaux modèles, notre rôle est d’ouvrir la voie aux générations futures pour qu’elles vivent à leur tour l’expérience de conduite Audi, afin que la marque reste au sommet de la modernité et de la technologie. »

Une réalisation sans précédent

Anouar Ben Ammar a exprimé sa grande fierté pour cette réalisation inédite, marquant pour la première fois dans l’histoire de la Société — et en Tunisie — le lancement simultané de trois nouveaux modèles lors d’une même soirée.

Il a également rappelé qu’il s’agissait du cinquième événement organisé cette année par la société pour la présentation de nouveaux véhicules, un fait qui illustre la richesse et la diversité des marques représentées par ENNAKL, reconnue pour sa signature unique alliant design innovant, technologie de pointe et performance.

Le lancement de cette nouvelle gamme Audi ne constitue pas seulement un ajout au marché tunisien, mais confirme l’engagement de la Société à offrir les dernières avancées de l’industrie automobile mondiale, tout en permettant au consommateur tunisien de vivre dès aujourd’hui l’expérience de la conduite du futur.