Lors d’une cérémonie organisée le vendredi 24 octobre 2025 dans la banlieue nord de Tunis, la Société ENNAKL Automobiles a dévoilé trois nouveaux modèles Audi, dont la nouvelle Audi A6 Sportback e-tron, véritable icône de la berline électrique haut de gamme.

Ce modèle marque une étape majeure pour la marque aux quatre anneaux, combinant héritage esthétique, efficience aérodynamique et mobilité durable.

Performance électrique et autonomie

Basée sur la plateforme PPE (Premium Platform Electric), développée conjointement par Audi et Porsche, l’A6 Sportback e-tron offre des performances de haut niveau et une autonomie remarquable atteignant environ 700 km (norme WLTP) selon les versions.

Les déclinaisons les plus puissantes disposent d’une transmission intégrale avec deux moteurs électriques totalisant jusqu’à 470 ch (350 kW), permettant un 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes.

Recharge ultra-rapide et technologie 800 V

Grâce à son architecture 800 volts, la berline prend en charge la recharge ultra-rapide.

Design et aérodynamisme

L’A6 Sportback e-tron adopte une silhouette coupé avec un toit fuyant et des lignes fluides qui améliorent la performance aérodynamique.

Elle est équipée des phares Digital Matrix LED, capables de projeter des animations ou des signaux de sécurité sur la chaussée.

Habitacle et technologie

L’intérieur associe raffinement et modernité : finitions haut de gamme, écrans OLED immersifs, système d’info-divertissement évolué et instrumentation numérique Audi Virtual Cockpit.

La majorité des versions intègrent le système Quattro, garantissant stabilité et confort de conduite optimal.

Commercialisation et prix

La nouvelle Audi A6 Sportback e-tron sera disponible en Tunisie à partir du 25 octobre 2025, à un prix de lancement d’environ 269 000 dinars tunisiens.

Avec ce modèle, Audi confirme son positionnement dans le segment premium électrique, alliant design, innovation et durabilité.