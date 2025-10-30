ENNAKL Automobiles a présenté trois nouveaux modèles Audi, dont deux 100 % électriques sur le marché tunisien. L’événement marque une nouvelle étape dans la stratégie du constructeur allemand, qui mise sur l’innovation durable et la mobilité propre.

Une offensive électrique pour Audi en Tunisie

Les véhicules dévoilés incarnent le virage électrique d’Audi. Le design, la performance et l’autonomie figurent au cœur de cette nouvelle gamme, pensée pour répondre aux attentes des clients tunisiens. ENNAKL Automobiles met en avant la combinaison entre confort premium et technologie de pointe.

Technologie et autonomie au centre de l’expérience

Les nouveaux modèles électriques se distinguent par leur autonomie étendue et leurs systèmes d’assistance intelligents. Audi met l’accent sur la fiabilité et la simplicité d’utilisation, deux critères essentiels pour favoriser l’adoption de la mobilité électrique dans le pays.

Un engagement durable affirmé

Avec cette initiative, ENNAKL Automobiles confirme son engagement en faveur de la mobilité durable et de la réduction des émissions. Audi s’inscrit dans une stratégie globale d’électrification.