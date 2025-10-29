Lors d’un grand événement organisé le vendredi 24 octobre 2025, la Société ENNAKL Automobiles a dévoilé trois nouveaux modèles Audi destinés au marché tunisien, dont la très attendue Audi Q6 Sportback e-tron. Ce lancement confirme la stratégie d’Audi visant à proposer une gamme complète de véhicules électriques alliant luxe, performance et innovation technologique.

Design : puissance et élégance réunies

La Q6 Sportback e-tron se distingue par sa silhouette de coupé sportif, avec un toit incliné vers l’arrière qui lui confère un style dynamique tout en conservant la robustesse d’un SUV.

Son design aérodynamique a été soigneusement étudié pour réduire la résistance à l’air, améliorant ainsi l’efficacité énergétique et l’autonomie.

Les feux arrière OLED numériques permettent une signature lumineuse personnalisable, combinant esthétique et sécurité.

Plateforme PPE et performances

Reposant sur la plateforme Premium Platform Electric (PPE) développée conjointement avec Porsche — la même que celle de l’A6 e-tron, la Q6 Sportback e-tron offre des performances remarquables :

Autonomie dépassant 600 km (WLTP) selon les versions.

Puissance maximale estimée à 469 ch, assurant un comportement sportif et une accélération vigoureuse.

Architecture 800 volts permettant une recharge ultra-rapide en moins de 30 minutes, gage d’une mobilité électrique sans contrainte.

Intérieur et technologies embarquées

L’habitacle traduit la vision « Future Inside » d’Audi :

Écrans panoramiques incurvés pour une expérience immersive.

Système MMI de dernière génération, intégrant l’intelligence artificielle et les aides avancées à la conduite.

Matériaux recyclés et durables, témoignant de l’engagement écologique de la marque.

Commercialisation et prix

La nouvelle Audi Q6 Sportback e-tron sera disponible dans tous les espaces Audi en Tunisie à partir du 25 octobre 2025, au prix de 289 000 dinars tunisiens.

Avec ce SUV coupé 100 % électrique, Audi réaffirme son ambition : associer prestige, innovation et durabilité dans une nouvelle ère de mobilité haut de gamme.