Lors d’une cérémonie de lancement organisée le vendredi 24 octobre 2025 dans la banlieue nord de Tunis, la Société ENNAKL Automobiles a dévoilé trois nouveaux modèles Audi représentant « l’avenir de la conduite », dont la vedette : la nouvelle Audi A5 Berline, une berline sportive alliant élégance et performance.

Design et finitions

L’A5 Berline incarne le langage de design emblématique d’Audi : lignes nettes et aérodynamiques, calandre Singleframe imposante, phares LED Matrix effilés et une allure sportive sans renoncer au raffinement.

Son habitacle met l’accent sur la qualité des matériaux, le confort et la technologie : finitions haut de gamme, double écran tactile et Audi Virtual Cockpit personnalisable.

Performance et technologie

Bien que non électrique – contrairement aux nouveaux modèles Q6 et A6 e-tron présentés simultanément – la berline A5 bénéficie d’une motorisation mild-hybrid essence-électrique offrant un équilibre entre puissance et efficacité énergétique.

Elle est disponible avec le système de transmission intégrale Quattro, garantissant stabilité et maîtrise sur toutes les routes, ainsi que plusieurs assistances numériques à la conduite.

Commercialisation en Tunisie

La commercialisation de la nouvelle Audi A5 Berline débute le 25 octobre 2025 en Tunisie, au prix de 259 000 dinars tunisiens.

Avec ce modèle, Audi confirme sa stratégie visant à proposer une gamme complète alliant innovation technologique et élégance intemporelle dans le segment des berlines premium.