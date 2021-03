Une formation de deux mois visant à renforcer et développer des solutions durables dans le domaine du textile sera organisée, au mois d’avril 2021, au profit de 40 jeunes diplômés étudiants innovateurs et entrepreneurs âgés entre 34 et 40 ans.

Cette formation s’inscrit dans le cadre du projet : ” Sustainable Textile Action for Networking and Development of Circular Economy Business Ventures in the Mediterranean (STAND Up !) ” visant à concrétiser les idées de projets et les solutions innovantes en entreprises axées sur l’économie circulaire.

Initiée par le Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis (CITET), en coopération avec le Centre Technique du Textile (CETTEX) cette formation s’adresse aux innovateurs et aux entrepreneurs dans le secteur du Textile, de l’Habillement et de la Mode, a indiqué le CITET.

Un appel à candidatures a été déjà lancé, du 15 Février au 15 mars 2021, au profit des entrepreneurs en solutions durables et circulaires, ayant des projets individuels ou en groupes, une idée d’entreprises durables dans le secteur du Textile, de l’habillement et de la mode et disposant d’un potentiel pour créer de la valeur écologique et sociale.

Une fois les candidats sélectionnés, les bénéficiaires du projet auront accès à de nombreux avantages en matière d’accompagnement technique et d’opportunités de financement, a-t-on ajouté. Ils bénéficieront d’un réseau d’entreprises au niveau régional leur permettant de promouvoir leurs entreprises de textile ou de mode à travers la Méditerranée.

Il s’agit également de l’organisation d’un concours au profit des participants avec une remise de prix pour récompenser les meilleurs projets, selon le document de l’appel à candidatures.

Le projet ” STAND Up ! “, financé par l’Union européenne (UE) dans le cadre du programme ” IEV CTF Med “, vise à fournir aux innovateurs et aux entrepreneurs un appui et des opportunités d’affaires dans les cinq pays méditerranéens à savoir l’Egypte, l’Italie, le Liban, l’Espagne et la Tunisie. Au total, 200 entrepreneurs seront accompagnés à travers des formations ciblées pour créer un modèle d’affaires ” vert ” (soit 40 entreprises par pays), a-t-on relevé.

Parmi ces entrepreneurs, une vingtaine d’entreprises (soit 4 entreprises par pays) bénéficieront de services d’incubation pour développer leur plan d’affaires ” vert “, établir leurs entreprises, développer leurs produits ou services et accéder à un accompagnement d’experts techniques en mentorat et en éco-conception. Lancé depuis juillet 2020, ” Stand Up ! ” appuie la transition de l’industrie textile et habillement vers un modèle circulaire écologiquement et socialement responsable.