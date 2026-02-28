L’écologie en Tunisie vient d’être renforcée par la mise en place -comme toujours avec l’aide d’un financement étranger (ici l’Union européenne)- d’un mécanisme pratique : le GreenGate (Greenov’i).

Plus simplement, il s’agit d’un répertoire, voire d’une plateforme numérique conçue pour centraliser l’ensemble des acteurs, ressources et opportunités de l’écosystème entrepreneurial vert tunisien.

GreenGate vient combler un besoin essentiel : offrir une information accessible, claire et mieux connectée, au service de tous les acteurs de l’écosystème.

Pour ceux qui veulent plus de détails : Greenov’i, projet financé par l’Union Européenne à travers le volet entrepreneuriat vert de son Programme «Tunisie Verte & Durable» pour l’appui à l’action environnementale en Tunisie et mis en œuvre par Expertise France en collaboration avec le CITET, le Ministère de l’Environnement et le Ministère de l’Economie et de la Planification, lance l’initiative GreenGate, une plateforme numérique conçue pour centraliser l’ensemble des acteurs, ressources et opportunités de l’entrepreneuriat vert en Tunisie.

