Le ministre de l’Environnement, Habib Abid, a annoncé, lundi, la possibilité d’étudier la proposition de créer une station de phytoépuration, un système biologique écologique utilisant des plantes aquatiques et les bactéries fixées sur leurs racines pour dépolluer les eaux usées domestiques traitement des eaux usées.

Ce projet, dont la réalisation serait confiée au Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis (CITET), vise à résoudre le problème du raccordement de la prison civile de Borj El Amri au réseau d’assainissement.

Plusieurs études techniques confirment le besoin impérieux d’installer une station de phytoépuration d’une capacité d’accueil plus importante dans cette région dont la construction sera confiée à l’Office National de l’Assainissement (ONAS).

Dans une déclaration à l’agence TAP, en marge d’une visite de terrain effectuée pour prendre connaissance de la réalité de l’assainissement et la situation environnementale surtout dans l’ancien quartier résidentiel d’El Fejja, à Mornaguia, le ministre a affirmé que le problème d’assainissement fera également l’objet d’un examen approfondi. Des fonds seront alloués pour mener les études nécessaires afin de déterminer les modalités d’intervention permettant de raccorder ce quartier et de mettre fin aux nuisances environnementales.

Par ailleurs, Abid a annoncé que l’appel d’offres pour le raccordement des quartiers El Moussaadine, Ettawfik, El Baladiya et Ennouzha au réseau d’assainissement est prêt. Les travaux, s’étalant sur une distance de16 km, démarreront en octobre prochain parallèlement à la résolution du problème environnemental du groupement des eaux usées pour un coût total estimatif de 7 millions de dinars.

Concernant les espaces de loisirs à Borj El Amri, il a souligné que les travaux d’aménagement du parc familial, s’inscrivant dans le programme de la prévoyance verte, pour le transformer en un espace vert, en tant que destination pour enfants et leurs familles, débuteront prochainement et sera ouvert à fin juin prochain.

Lors de sa visite à la station d’assainissement d’El Jedaida, le ministre a salué les perspectives du projet d’extension de l’installation, dont la capacité de traitement quotidienne passera de 2 800 à 15 200 mètres cubes.

Ce projet prévoit le raccordement des quartiers limitrophes d’El Jedaida ainsi que de la ville de Sidi Thabet (gouvernorat de l’Ariana).

Il a estimé que cette extension pourrait constituer une expérience pilote pour la valorisation et la réutilisation des eaux traitées dans le gouvernorat de Manouba, à travers le traitement tertiaire, notant que les superficies irriguées en utilisant ce type d’eaux à l’échelle nationale ne dépassent pas jusqu’ici les mille hectares.