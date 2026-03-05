Un Guide de l’Entrepreneuriat Vert vient d’être publié en Tunisie pour accélérer la transition écologique par l’innovation économique.

Élaboré par Expertise France dans le cadre du projet Greenov’i, financé par l’Union européenne, cet outil pratique pas à pas vise à accompagner les porteurs de projets et les startups engagés dans le développement durable.

Face à l’urgence climatique (sécheresses prolongées, stress hydrique critique (<500 m³/habitant/an) et salinisation des sols), la Tunisie mise sur l’entrepreneuriat vert comme levier stratégique pour concilier croissance, résilience sociale et préservation des ressources. Selon la Banque africaine de développement (BAD), le développement des énergies renouvelables pourrait générer jusqu’à 40 mille emplois verts d’ici 2030, tandis que la Stratégie nationale de l’économie verte permettrait la création de 100 mille emplois sur la même période.

Structuré en sept modules pédagogiques, couvrant l’ensemble du cycle de vie d’un projet : comprendre l’économie circulaire et les Objectifs de Développement Durable (ODD), élaborer un business plan vert intégrant l’analyse du cycle de vie, maîtriser le cadre réglementaire tunisien, accéder aux financements adaptés (subventions, fonds à impact, obligations vertes), bénéficier d’un accompagnement via le répertoire des structures locales, et mesurer son impact grâce à l’outil numérique Greenmeter.

« Ce guide ne se contente pas d’énumérer des informations théoriques : il structure les démarches concrètes, de l’élaboration d’un business plan vert à l’identification des opportunités de marché », soulignent ses auteurs. Enrichi de retours d’expérience, d’études de cas et de quiz interactifs, l’outil privilégie une appropriation ludique et opérationnelle des enjeux.

Malgré un potentiel exceptionnel en énergies renouvelables, la Tunisie doit surmonter un déficit de financement climatique de 1,72 milliard USD par an, une faible mobilisation du secteur privé et une instabilité réglementaire.

Le guide ambitionne de démocratiser l’accès à l’information et de renforcer les synergies entre les acteurs de l’écosystème.

Ce Guide de l’entrepreneuriat vert est accessible en ligne à l’adresse suivante : httpss://greengate.tn/rapport

Le projet Greenov’i est mis en œuvre par Expertise France en collaboration avec le Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis (CITET), le Ministère de l’Environnement et le Ministère de l’Économie et de la Planification, avec le soutien financier de l’Union européenne.