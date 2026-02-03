Le CITET a annoncé le lancement d’un Appel à candidatures “SEACURE” qui “offrira un soutien financier et une assistance technique à sept régions, afin de renforcer leurs capacités régionales et locales pour l’adoption de solutions transférables efficaces et adaptées à leurs contextes locaux en matière de gestion efficace des nutriments”.

Il s’agit d’une opportunité pour soutenir les autorités publiques régionales dans la réduction de la pollution des sols et de l’eau par les nutriments; en adoptant notamment, des pratiques agricoles et d’utilisation durable des terres, des améliorations du traitement des eaux usées et des actions de restauration de la nature dans les écosystèmes affectés. A préciser que “l’Appel à candidatures “SEACURE” pour les Régions associées est désormais ouvert et la Tunisie figure parmi les pays éligibles à cet appel”.

“Dans le cadre de ses activités, MedWaves, partenaire stratégique du CITET soutient le déploiement à grande échelle de solutions innovantes de gestion des nutriments visant à prévenir, réduire et remédier à la pollution des sols et des eaux dans la région méditerranéenne et ce dans le cadre du projet SEACURE, financé par Horizon Europe” .

Dans le cadre du projet SEACURE, plusieurs solutions innovantes ont déjà été développées et testées avec succès. L’objectif de cet appel est de permettre aux régions sélectionnées de reproduire, adapter et mettre à l’échelle ces solutions, en tenant compte de leurs spécificités territoriales. Chaque autorité publique retenue pourra notamment sélectionner la ou les solutions SEACURE les plus adaptées à ses besoins; évaluer leur potentiel de reproductibilité à l’échelle locale; mobiliser les parties prenantes clés ; élaborer des plans stratégiques et des mécanismes facilitant leur adoption et leur pérennisation.

Les candidats éligibles sont les autorités publiques avec un financement pouvant atteindre jusqu’à 100 000 € par projet, pour une durée allant jusqu’à 18 mois d’assistance technique. La date limite de candidature a été fixée au 28 février 2026 à 17h00.