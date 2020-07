Dix-huit contrats-programmes ont été signés, mercredi, entre la Direction générale de la promotion des PME et des centres d’affaires de différentes régions du pays.

Ces contrats-programmes visent à renforcer la coopération entre l’autorité centrale (ministère) et les centres d’affaires dans les régions, pour booster le développement régional, l’améliorer l’accompagnement des jeunes entrepreneurs et lever les obstacles à l’investissement.

En vertu de ces accords, le ministère aura pour mission de communiquer sur l’activité des centres d’affaires afin de promouvoir l’initiative privée, notamment dans les régions intérieures.

Soulignant l’importance du rôle joué par les centres d’affaires dans l’accompagnement des jeunes entrepreneurs, le ministre de l’Industrie et des PME, Salah Ben Youssef, a rappelé que la digitalisation des services administratifs est en cours et vise à alléger les procédures d’investissement et de création de PME et de start up.

Il est à noter que la Tunisie compte 24 centres d’affaires d’intérêt public économique, soit un centre pour chaque gouvernorat.

Ils ont pour mission de faciliter la réalisation des projets en renseignant les porteurs d’idées de projets, les promoteurs et les investisseurs, en accompagnant les promoteurs dans les phases de démarrage et de suivi de la réalisation de leurs projets et en organisant au profit des promoteurs et investisseurs des séminaires en vue de les informer sur les avantages comparatifs de la région.